Università dell’Insubria, giovedì l’Erasmus Day 2020 a Sant’Abbondio

Erasmus Day 2020 per gli studenti dell’Università dell’Insubria, l’iniziativa è in programma giovedì 13 febbraio a Como, dalle 10.30 alle 13.30 nel Chiostro di Sant’Abbondio. Relatori dell’incontro saranno i ragazzi che hanno già vissuto l’esperienza di studio all’estero.

“Gli studenti dell’Insubria non hanno ragioni per non partire – spiega Giorgio Zamperetti, professore ordinario e delegato del rettore alla Internazionalizzazione – Le borse che il nostro ateneo riserva alla mobilità europea sono tra le più alte e abbiamo più di 200 accordi di scambio con università di 26 Paesi. Invito gli studenti a uscire dalla loro comfort zone e a misurarsi con una dimensione internazionale che, oggi, sempre di più si configura come uno degli elementi necessari per una carriera di successo”.

La seconda parte della mattinata sarà invece dedicata a onoscere da vicino le modalità di partecipazione a bandi Erasmus+ Studio e Erasmus+ Traineeship, ossia il classico periodo di studio all’estero e la possibilità di fare degli stage in enti pubblici o privati e in aziende.

Dal 2000 l’Insubria ha visto partire per l’Erasmus 1541 studenti, di cui 204 stanno attualmente vivendo la loro esperienza europea, e ha a sua volta accolto in questi anni 653 studenti, 78 dei quali si trovano a Varese e Como in questo anno accademico. I paesi preferiti dagli studenti sono: Spagna, Germania, Portogallo, Polonia e Svezia. I corsi più richiesti, sia in arrivo che in partenza, sono Medicina ed Economia. La durata del soggiorno all’estero va da un minimo di 3 mesi (2 per gli stage) a un massimo di dodici.

