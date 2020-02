Tavolo territoriale sullo sviluppo economico, l’assessore Mattinzoli: “Promuovere il brand Lago di Como”

Dalla desertificazione del centro storico con la chiusura delle attività commerciali, alla creazione di nuove opportunità per il lavoro, passando ancora alla promozione del territorio a livello internazionale e infine all’autonomia oltre alle azioni necessarie per la salvaguardia del lago.

Sono i temi affrontati nel corso della Tavolo territoriale convocato nella sede regionale di via Einaudi e incentrato sullo sviluppo economico del territorio lariano, coordinato dal sottosegretario della Presidenza di Regione Lombardia Fabrizio Turba con delega ai rapporti con il Consiglio, presenti l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, i consiglieri regionali Raffaele Erba e Angelo Orsenigo, i sindaci di Erba, Veronica Airoldi e quello di Olgiate Comasco, Simone Moretti, e rappresentanti delle principali associazioni di categorie.

