Paratie, nodo di Tavernola verso la risoluzione. L’ultimatum di Regione e la replica del Comune

“Se entro una settimana il Comune non risolve la questione che riguarda l’area di Tavernola, Regione Lombardia si riprenderà la zona”. È l’ultimatum che arriva dal sottosegretario ai rapporti con il Consiglio Regionale, Fabrizio Turba. “A ottobre l’ufficio ha fatto richiesta a Regione di restituire l’area e la risposta è stata negativa – replica l’assessore al Patrimonio Francesco Pettignano – Dopo un incontro Regione ha invece chiesto che la gestione rimanesse al Comune”.

La vicenda è oramai nota: l’area di Tavernola tiene in sospeso la firma del contratto con l’azienda vincitrice dell’appalto per far partire i lavori per le paratie del lungolago di Como. Una questione delicata che rischia di far slittare ulteriormente i tempi del cronoprogramma.

Sono tre gli attori coinvolti nella vicenda: Infrastrutture lombarde che durante il cantiere paratie utilizzerà la zona come centro di deposito dei materiali, l’azienda che attualmente la occupa e il Comune di Como che gestisce l’area di proprietà di Regione Lombardia.

“Ieri la ditta ha fatto richiesta agli uffici comunali della parte di area che andrà ad occupare – ha spiegato l’assessore Pettignano – Si tratta di 660 metri quadrati di cui 502 a terra e 160 lacuali, necessari anche per l’ormeggio del battello spazino. Prima di procedere all’evidenza pubblica, vista la richiesta di interesse, abbiamo informato Infrastrutture della porzione di area indicata dall’azienda – infine aggiunge – Appena arriverà il via libera partiremo con evidenza pubblica”.

La vicenda sembra al momento avviarsi verso una conclusione ma restano ancora molte le incognite soprattutto legate ai tempi di inizio dei lavori dell’atteso cantiere del lungolago.

© Riproduzione riservata