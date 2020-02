IN AGGIORNAMENTO Salgono a sei i casi di contagio da coronavirus in Lombardia. Isolato anche Casalpusterlengo

AGGIORNAMENTO – Salgono a sei i casi di coronavirus in Lombardia, anche a Casalpusterlengo è stato chiesto – in via precauzionale – di restare nelle proprie abitazioni.

I primi contagi da coronavirus in Italia sono in Lombardia e più precisamente nel lodigiano. Si tratta di un 38enne di Castiglione d’Adda, ricoverato a Codogno da mercoledì sera. Sono risultati positivi ai test anche sua moglie in gravidanza – un’insegnante – e uno stretto conoscente, che invece sono ricoverati in isolamento Sacco di Milano.

Le condizioni dell’uomo che si trova all’ospedale di Codogno sono ritenute molto gravi. Motivo per cui non è possibile trasferirlo.

L’uomo, da quanto si è appreso, sarebbe stato a cena con un amico che era di rientro dalla Cina. Si era presentato domenica al Pronto soccorso con sintomi influenzali, ma non essendo mai stato in Asia non era stato sottoposto ai test. Gli approfondimenti specifici sono stati avviati quando si è ripresentato in ospedale perchè la situazione non migliorava.

Alle 12.30 è prevista una conferenza stampa nella sede di Regione Lombardia a Milano per fare il punto della situazione.

Intanto due interi paesi risultano in isolamento: Codogno e Castiglione d’Adda. L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha chiesto ai cittadini dei due paesi di «rimanere in ambito domiciliare», di «evitare contatti sociali» e di non andare al pronto soccorso nel caso in cui si sospetti di avere contratto la malattia ma di contattare il 112 che attiverà le misure necessarie.

«E’ attiva da ieri sera una task force regionale che sta operando in stretto contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. La maggior parte dei contatti delle persone risultate positive al Coronavirus è stata individuata e sottoposta agli accertamenti e alle misure necessarie» fa sapere ancora Gallera.

