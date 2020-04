Attenzione alle fake news: nota Lombardia-governo per la riapertura, è una bufala. La Regione: “Denunciamo”

Nelle scorse ore è circolata sui social una finta bozza (persino apparentemente protocollata) tra Governo e Regione Lombardia su ipotetici step di riapertura. Ed è circolata con tale insistenza da portare il Pirellone a smentire ufficialmente ogni accordo.

“Regione Lombardia – si legge in un comunicato dell’agenzia stampa regionale – comunica che sporgerà denuncia contro ignoti alla Polizia postale per far chiarezza in merito al falso documento relativo a fantomatiche decisioni che Regione avrebbe assunto in tema di aperture e restrizioni relative alla diffusione del Coronavirus. Si tratta di un’azione vergognosa e gravissima”

