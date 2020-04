Dolo, dalla Regione 240mila euro per gli eventi alluvionali del 2018

240mila euro al comune di Dolo per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio tra il 29 e 30 marzo 2018.

Lo stanziamento di Regione Lombardia, per la cosiddetta tempesta Vaia, ammonta complessivamente a circa 28,5 milioni di euro per 131 interventi in 84 comuni tra le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia Sondrio e Varese.

Il finanziamento rientra in un piano triennale 2019-2021 stilato ad hoc per la Vaia, di cui questa è la seconda tranche. Nel 2019 erano stati infatti finanziati interventi per un totale di 36 milioni di euro.

