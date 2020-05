Cantù, ripristinato il pagamento dei parcheggi ma torneranno gratuiti

Ripristinato il pagamento del parcheggio a Cantù con l’avvio della Fase 2, il 4 maggio scorso, ma il Comune valuta la possibilità di tornare alla gratuità per qualche settimana in concomitanza con la riapertura dei negozi al dettaglio, prevista al momento per il 18 maggio.

“Durante il lockdown abbiamo sospeso il pagamento dei parcheggi – sottolinea in una nota il Comune di Cantù – Con l’avvio della cosiddetta Fase 2 e la ripresa di diverse attività, si è stabilito di ripristinare il regolare pagamento degli stalli e l’apposizione del disco orario”. “Si tratta di una misura attuata da diversi altri Comuni – aggiunge l’amministrazione – volta sia a sfavorire assembramenti, ancora rischiosi per la nostra salute, sia a dare un segnale di ripresa”.

La sosta potrebbe poi tornare gratuita. “Riattiveremo la gratuità – conferma il Comune della Città del Mobile – nel momento in cui riapriranno le attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona attualmente chiuse, così da facilitare l’accesso a questi esercizi. Questa amministrazione ha sempre mostrato grande attenzione per i suoi commercianti, in particolare per i negozi di vicinato”.

“Crediamo che la gratuità dei parcheggi – conclude il Comune – in un periodo particolarmente delicato, come la riapertura delle attività, possa agevolare i commercianti che stanno attraversando un periodo drammatico, anche dal punto di vista economico. Parcheggi gratuiti equivale ad agevolazione delle attività commerciali, dei clienti e, di conseguenza, a spinta alla ripartenza della nostra economia”.

Il Comune di Como ha scelto una strategia diversa. Il pagamento dei parcheggi è sospeso fino al 17 maggio, mentre la sospensione della Ztl è prevista fino al 10 maggio. Le limitazioni alla circolazione verranno ripristinate da lunedì 11 maggio. I parcheggi a raso torneranno a pagamento il 18 maggio.

