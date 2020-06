Droga in auto, 27enne arrestato dalla polizia alla frontiera con la Svizzera

In viaggio dall’Italia verso la Svizzera, dove è residente, un 27 originario della Calabria è stato fermato per un controllo dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno scoperto che nascondeva in macchina più di un chilogrammo di droga. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso in carcere al Bassone.

Il 27enne è stato fermato ieri, durante i controlli degli agenti nella fascia di confine. L’uomo era in auto, da solo, ed è apparso agitato ai poliziotti, che si sono insospettiti e hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo, con la collaborazione dei militari della guardia di finanza e delle unità cinofile. I cani hanno subito fatto capire agli uomini delle forze dell’ordine che poteva esserci sostanza stupefacente nell’auto del 27enne. Verifiche accurate hanno quindi permesso di scoprire, in un vano nascosto ricavato nella macchina, un panetto di un chilo e 200 grammi di sostanza stupefacente risultata essere cocaina.

La droga è stata sequestrata, così come due telefoni cellulati dell’uomo, oltre a 850 euro e 510 franchi svizzeri, mentre la macchina è stata confiscata. Il 27enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

