(ANSA) – ZAGABRIA, 03 GEN – La slovacca Petra Vlhova – 25 anni e 18 successi in coppa – ha vinto in 1.59.08 lo slalom speciale di coppa del mondo di sci a Zagabria. Seconda l’austriaca Katharina Liensberger in 1.59.13 e terza la svizzera Michelle Gisin in 1.59.30. Solo quarta la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.59.35. Italiane ancora una volta indietro. Miglior azzurra e’ stata stata infatti Irene Curtoni 16/a in 2.01.91 . Poi in classifica ci sono Marta Rossetti 22/a in 2.02.64 e, infine, Martina Peterlini in 2.2.82, 24/a ed ultima. Mentre mercoledi’ prossimo a Zagabria andra’ in scena lo slalom speciale uomini, la coppa del mondo donne ritorna in Austria, a St. Anton: sabato discesa e domenica superG. Sono le gare giuste per Sofia Goggia e Federica Brignone. (ANSA).