(ANSA) – GENOVA, 03 GEN – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Simone Inzaghi quello subito a Genova contro il Genoa dopo essere passati in vantaggio con Immobile. "Abbiamo approcciato bene e fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo, abbiamo fatto un solo gol e poi non siamo riusciti a soffrire a inizio ripresa. Andiamo via da Marassi con tanta delusione. Volevamo cominciare il nuovo anno con i 3 punti". Ha dichiarato infatti a Lazio Style il tecnico biancoceleste. Per Immobile e compagni mercoledì subito un’altra difficile sfida. "Avremo una gara dura con la Fiorentina – ha proseguito Inzaghi -, una squadra in ripresa che ha fatto un grande risultato con la Juventus. Ha un ottimo allenatore e giocatori insidiosi. Servirà una grande partita". Lazio che ha dovuto fare ancora i conti con assenze importanti anche a Genova. "Spero al più presto di recuperare Correa, Lulic e Fares mentre Acerbi e Leiva hanno fatto entrambi una buona gara. Manca ancora qualcuno all’appello e avrò bisogno di tutti in queste partite". (ANSA).