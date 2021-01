(ANSA) – MILANO, 02 GEN – "Avete mai visto un pupazzo di neve più grande di questo?". Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, presenta così il pupazzo di neve ‘gigante’ realizzato ad Aviatico (Bergamo), paese della Valseriana. Il pupazzo nasce da un’idea della Proloco locale ed è stato realizzato con 200 quintali di neve, è alto 5,25 metri e misura 22 metri di circonferenza. "Un’idea geniale – sottolinea Lara Magoni – resa possibile grazie ai volontari della Pro loco e al sindaco di Aviatico, Mattia Carrara. Le foto del pupazzo di neve gigante stanno spopolando sui social. Dalla mia Valseriana, anche grazie a questo pupazzo di neve, lanciamo un messaggio di speranza per il futuro. Una montagna di neve che unisce tutti i bergamaschi, i lombardi e gli italiani in un abbraccio simbolico, in grado di trasmettere coraggio ed energia. Con l’auspicio – conclude l’assessore – di un 2021 finalmente ‘normale’ e di ripresa economica e sociale per la nostra comunità". (ANSA).