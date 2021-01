(ANSA) – TRIESTE, 05 GEN – E’ una donna di 98 anni la prima ospite di una casa di riposo a essere stata vaccinata contro il Covid in Friuli Venezia Giulia. Le inoculazioni alla ‘Casa Serena’ a Pordenone sono iniziate questa mattina in collaborazione con un’equipe dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Lo ha annunciato il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha affermato che entro la giornata verranno effettuate 168 vaccinazioni agli ospiti che hanno dato, come previsto dalle normative, il loro consenso. Oggi, stando ai dati diffusi dalla regione, in Fvg sono stati rilevati 1.131 (+803) nuovi contagi su 9.594 tamponi (pari all’11,8%, dato uguale a quello di ieri), di cui 2.489 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 20 (-1), a cui si aggiungono 21 morti pregresse afferenti al periodo tra il 16 novembre e il 22 dicembre 2020. In calo i ricoveri: scendono a 59 (-4) quelli nelle terapie intensive così come sono in calo, 657 contro i 663 di ieri, quelli in altri reparti. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia sono in tutto 54.891. I decessi complessivamente ammontano a 1.772, i totalmente guariti aumentano a 37.688, i clinicamente guariti salgono a 1.016, mentre le persone in isolamento sono 11.078. Sulla questione della riapertura delle scuole secondarie, il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, a ‘Ore 14′ su Raidue, riferendosi allo slittamento delle riaperture degli istituti, ha spiegato che la decisione di riaprire le scuole secondarie di secondo grado in Friuli Venezia Giulia a febbraio è una decisione "che vuole dare un po’ di chiarezza. Dopo l’ultimo Consiglio dei Ministri di ieri e dopo diversi annunci che la scuola sarebbe partita il 7 gennaio, mi sembra che lo stesso Governo, uscito pubblicamente ieri contro le decisioni di Fvg, Veneto e Marche, in realtà abbia fatto un passo indietro". Infine sulle ‘zone’, secondo quanto dichiarato da Fedriga sempre su Raidue, "le indecisioni e le contraddizioni non sono tra Regioni e Governo, ma tra Governo e Governo" il quale "ha deciso, mentre annunciava le zone bianche, di inasprire le misure per le zone gialle. Non l’hanno scelto le Regioni". (ANSA).