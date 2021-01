(ANSA) – VARESE, 05 GEN – L’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni ha lasciato l’ospedale di Circolo di Varese, dove era stato ricoverato ieri dopo che aveva accusato un malore in casa. A quanto si apprende, il governatore sarà preso in cura all’Istituto neurologico Besta di Milano per ulteriori accertamenti. (ANSA).