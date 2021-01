(ANSA) – MILANO, 06 GEN – Mercati azionari del Vecchio continente in accelerazione con vista sui dati macroeconomici statunitensi compresi quelli sull’occupazione e la definizione dei ballottaggi per il Senato Usa: Londra corre con le banche e sale del 2,5%, seguita da Madrid in rialzo dell’1,8% e Milano in crescita dell’1,4%. Positive, ma più caute, le Borse di Francoforte, in aumento attorno al punto percentuale, e Parigi (+0,8%). Nella capitale inglese, che attende anche il primo discorso post Brexit del governatore della Banca d’Inghilterra Bailey, salgono soprattutto i titoli del settore del credito anche sulla constatazione di pochi traumi nel comparto dopo l’uscita dalla Ue. Barclays e Hsbc salgono infatti del 7%, mentre tra i titoli dell’energia Bp cresce di cinque punti percentuali sulla tenuta del petrolio a quota 50 dollari al barile a New York. In Piazza Affari, dove gli operatori come sulle altre Borse hanno in agenda la diffusione dei verbali del Fomc sulla politica monetaria Usa che saranno diffusi a mercati europei chiusi, virata la boa di metà giornata oltre a Buzzi (+6% anche in scia alla ripresa del settore infrastrutture), proseguono gli acquisti su Unicredit (+5% a 7,87 euro) e rimane tonica Mps (+4,6%). Il mercato sembra infatti approvare le ipotesi di fusione ‘pilotata’, con una forti crediti fiscali in dote e una parte di filiali separate (almeno in una prima fase della società mista) per garantire una presenza territoriale del marchio della banca toscana. (ANSA).