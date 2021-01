(ANSA) – ROMA, 06 GEN – Tutta la magia dello sport italiano in un video che apre l’anno a cinque cerchi verso Tokyo 2021. L’Italia Team celebra la vita e lo sport grazie alle parole di Erri De Luca: "Torniamo ad emozionarci. Ancora", recita la chiosa della poesia ‘Considero Valore’, tratta dal libro dello scrittore ‘Opere sull’acqua e altre poesie’ edito da Einaudi. Parole che si coniugano con le immagini che in circa un minuto e mezzo racchiudono i grandi momenti dello sport olimpico attraverso i quali l’Italia Team lancia il suo messaggio di speranza e di positività per il nuovo anno appena iniziato. Volti, imprese e sorrisi dei campioni azzurri, la forza di una tradizione vincente, in sintesi il valore autentico dello sport e degli atleti olimpici: costruire emozioni che rimarranno nella storia. Il 2020 ha comportato molte rinunce e determinato scelte sofferte, tra cui lo slittamento di un anno dei Giochi di Tokyo, ma ha saputo mettere in evidenza l’importanza di quei valori che scandiscono in modo ineludibile la quotidianità, facendoci sentire parte del mondo, come fa da sempre la condivisione delle Olimpiadi. È nata così la volontà di promuovere un messaggio che potesse comunicare la difficoltà del periodo che il mondo sta affrontando, e di farlo attraverso lo sport olimpico e la poesia di De Luca. Oltre ai tanti effetti drammatici per la società, la pandemia ha però saputo anche far emergere il bisogno di tornare a guardare al futuro con fiducia, ponendo l’attenzione sul quotidiano e sul senso di comunità che nasce da quei valori che devono essere necessariamente condivisi. (ANSA).