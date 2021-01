(ANSA) – ROMA, 09 GEN – "I ristori non si sono conclusi. Continueremo a destinarli, fino a quando ci saranno chiusure obbligate. E vogliamo anche intervenire dando un ristoro a chi non è stato costretto a chiudere ma, comunque, in questo passato 2020 ha registrato forti perdite". E’ quanto afferma il vice ministro all’Economia Laura Castelli a commento dell’invio dei bonifici per i ristori previsti dal Dl Natale a chi ha dovuto chiudere durante le feste. "Abbiamo costruito per questa crisi uno strumento nuovo, rapido e capace di dare sostegno". (ANSA).