(ANSA) – CAGLIARI, 27 MAR – Si attesta sui circa duemila controlli al giorno il lavoro di verifica sugli arrivi in Sardegna da parte del Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Le verifiche, fatte anche sul territorio, hanno portato a due sole contestazioni, notificate a Oristano Tra le 18 del 25 marzo e le 18 del 26 marzo, sono stati effettuati 1.803 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 496 nell’aeroporto di Cagliari e 227 in quello di Alghero; 800 nel porto di Olbia, 152 in quello di Porto Torres, 72 a Santa Teresa di Gallura e 56 a Cagliari. (ANSA).