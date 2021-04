(ANSA) – ROMA, 07 APR – "Sicuramente le prenotazioni per chi è nato nel 1966 potranno avvenire dai primi giorni del prossimo mese, mentre per la classe successiva ci vorrà un po’ di più e probabilmente è una classe quella che si rivolgerà alle farmacie. Sì, i quarantenni potrebbero fare il vaccino in farmacia, dosi e tempi permettendo. Ci sono tutte le condizioni". Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, intervenuto a Rai Radio2 nel programma di Tommaso Labate e Massimo Cervelli ‘Non è un paese per giovani’. "Johnson & Johnson, monodose , potrebbe essere adatto alla somministrazione in farmacia", ha sottolineato D’Amato. "Quindi siamo in trepidante attesa per capire quante dosi arriveranno". (ANSA).