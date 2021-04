(ANSA) – FIRENZE, 10 APR – La Regione Toscana nella settimana ha recuperato terreno sulla somministrazione della prima dose di vaccino antiCovid agli over80, raggiungendo la media italiana, tuttavia resta indietro sulla seconda dose. E’ quanto risulta alla presidenza della Regione, in base al rapporto settimanale della presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato oggi. La Toscana ha raggiunto con la prima dose di vaccino anti Covid il 68,12% della popolazione over 80, rispetto a una media italiana pari a 68,20%. Per quanto riguarda la seconda dose, invece, lo stesso report indica per la Toscana una copertura degli over 80 pari al 27,06%, risultato che resta parecchio inferiore alla media italiana che si attesta al 38,79%. Il report analizza anche l’avanzamento della campagna vaccinale su altre categorie di cittadini. Nella fascia 70-79 anni la Toscana risulta la seconda regione sulla prima dose con il 31,47% dei vaccinati contro il 19,89% della media nazionale, e sostanzialmente in linea sulla media nazionale nella somministrazione della seconda dose (Toscana 2,32%, Italia 2,48%). La Toscana, conferma il report di questa settimana, è tra le regioni che hanno completato il 100% di prima somministrazione del vaccino Covid tra gli ospiti delle Rsa (91,25% media italiana) e tra il personale del servizio sanitario (media italiana 91,63%). "Stiamo procedendo secondo la nostra tabella di marcia – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – e confermo le tempistiche precedentemente annunciate: entro il 25 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto almeno la prima dose di vaccino". (ANSA).