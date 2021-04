(ANSA) – CUNEO, 17 APR – E’ morto dopo due settimane di ricovero per Covid, all’ospedale di Verduno (Cuneo), Pio Boffa, 66 anni, il decano del barolo e del barbaresco, storico produttore di vino conosciuto in tutto il mondo. Era il titolare, alla quarta generazione, di una delle cantine più celebri del Piemonte e d’Italia, la ‘Pio Cesare’ di Alba, con oltre 70 ettari di vigneti nelle migliori posizioni delle Langhe. Un marchio che stava celebrando i 140 anni e che distribuisce i suoi vini in 50 Paesi del mondo. Pio Boffa lascia la moglie Nicoletta, la figlia Federica e il nipote Cesare Benvenuto, già da tempo impegnati in azienda. Confindustria Cuneo esprime "profondo e addolorato cordoglio per la scomparsa di Pio Boffa, uno dei maggiori protagonisti del mondo enologico albese. Ha dato anche un importante contributo di idee e di atti concreti a Confindustria Cuneo, come suo storico associato". (ANSA).