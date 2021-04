(ANSA) – GENOVA, 17 APR – "Alle 18 di oggi riaprirà la statale 35 dei Giovi a senso unico alternato". Lo annuncia in una nota l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone. "In ogni caso da lunedì prossimo 19 aprile compreso, sarà comunque attivata l’esenzione dal pedaggio nel tratto Ronco Scrivia-Busalla della autostrada A7, in entrambe le direzioni, fino alla riapertura a doppio senso proprio della statale 35", aggiunge. La statale 35 dei Giovi era stata chiusa al traffico per uno smottamento l’11 febbraio in un tratto nel comune di Ronco Scrivia, deviando il traffico nelle due direzioni lungo l’autostrada Serravalle (A7) fra i caselli di Genova Busalla e Ronco Scrivia.. (ANSA).