(ANSA) – BOLZANO, 22 APR – Vittoria di tappa di Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) al Tour of the Alps. La quarta frazione, la più attesa fin dal primissimo annuncio del percorso, 168,6 km da Naturno (Alto Adige) a Valle del Chiese/Pieve di Bono (Trentino) con l’inedita salita e discesa di Boniprati potrebbe aver emesso le sentenze definitive sul successo finale, con la maglia verde Melinda sempre più sulle spalle di Simon Yates. Con la sola tappa conclusiva ancora da disputare, Yates conduce con 58 secondi di margine su Bilbao, 1:06 su Vlasov, 2.18 sulla maglia bianca Würth Modyf Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli-Sidermec), 2:37 su Sivakov e Carthy. La maglia azzurra Gruppo Cassa Centrale è passata sulle spalle dell’ungherese della Eolo-Kometa Marton Dina, mentre Felix Engelhardt della Tirol-KTM continua a vestire la maglia rossa dei traguardi volanti PMG Sport. Domani è tempo di gran finale: Valle del Chiese/Idroland – Riva del Garda, dal Lago d’Idro al Lago di Garda per 120,9 km. Nel mezzo, la scalata al Passo Duron, il Passo del Ballino e la doppia salita al Lago di Tenno, principale asperità del circuito finale da affrontare due volte. Si preannuncia una tappa movimentata, tutta in territorio trentino, che offrirà scorci e un background d’eccezione per celebrare il vincitore del Tour of the Alps 2021. (ANSA).