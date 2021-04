(ANSA) – MILANO, 30 APR – Borse europee in cauto rialzo con l’indice d’area Stoxx 600 poco mosso sulla debolezza di finanziari e informatica mentre avanzano i titoli legati alla salute con Astrazeneca in evidenza (+4,27%) sul Ftse 100 dopo i conti del trimestre da cui è emerso il raddoppio degli utili. Tra le singole Piazze Londra segna un +0,20%, Parigi un +0,11%. La migliore è Francoforte (+0,52%) nonostante il calo dell’1,7% del pil tedesco sopra le stime. Milano è la più debole con il Ftse Mib che segna un -0,03% e che non trae beneficio dal dato sul pil italiano che certifica un recupero dell’economia con una forte riduzione del calo tendenziale. Sul listino restano sotto la lente Tim (+3,3%) con la partita sulla rete unica che sembra sbloccarsi. Atlantia lima invece ad un +0,31% in attesa del cda che esaminerà l’offerta Cdp che intanto è stata affinata. Lo spread tra Btp e Bund resta in area 110 punti . Il petrolio si conferma in calo con il wti a sotto i 65 dollari al barile. Fronte cambi l’euro resta stabile a 1,1205 sul dollaro. (ANSA).