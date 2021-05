(ANSA) – TRENTO, 03 MAG – Il Cagliari Calcio ha regalato la maglia personalizzata della squadra alla bambina che fa la Dad fra le capre in un alpeggio della val di Sole. Della storia di Fiammetta, la bambina che ha seguito le lezioni a distanza dai monti della val di Sole mentre il suo papà portava al pascolo il gregge, hanno parlato numerosi media in tutto il mondo. Il Cagliari Calcio, che nella valle trentina è stato diverse volte in ritiro estivo, ha voluto che la ragazzina diventasse, da dodicesima in campo, "simbolo di resistenza e resilienza: un esempio per quanti, nel periodo così difficile della pandemia, sanno adattarsi alle circostanze e guardare con positività il futuro. Proprio come il Cagliari Calcio, che nella sua lunga storia ha attraversato alterne vicende, sempre però mantenendo saldo il piacere del gioco e lo spirito di squadra". (ANSA).