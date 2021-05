(ANSA) – MILANO, 13 MAG – Tutti i guadagni di un mese persi in una seduta. I listini scivolano al livello più basso dall’inizio di aprile sul ‘panic selling’ degli investitori preoccupati che l’aumento dell’inflazione possa portare a una politica monetaria più restrittiva e frenare i profitti aziendali. Londra cede il 2,05%, Parigi l’1,55%, Francoforte l’1,7%, Madrid l’1,9% e Milano il 2,06%, si ‘salvano’ le piazze in Svizzera, Norvegia, Danimarca e Svezia chiusi per festività (giorno dell’Ascensione). (ANSA).