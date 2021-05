(ANSA) – TORINO, 20 MAG – Claudio D’Amico, 59 anni, è il nuovo direttore della Comunicazione di Stellantis in Italia. A 16 anni ha iniziato a scrivere il suo primo articolo di pallacanestro e, in oltre 40 anni di attività, ha seguito i più importanti avvenimenti di sport, cronaca, politica, cultura ed economia per numerose testate giornalistiche. Ha lavorato per 21 anni all’agenzia Ansa ed è stato anche il responsabile della redazione del Piemonte. Nell’aprile del 2010 è stato chiamato a coordinare l’attività dell’ufficio stampa Corporate dell’allora Gruppo Fiat e negli ultimi undici anni ha seguito tutte le principali vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione di Fca e la recente fusione con Psa per la nascita di Stellantis. (ANSA).