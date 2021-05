(ANSA) – FIRENZE, 22 MAG – Attacco hacker di stampo no vax ai profili Fb dei sindaci di Viareggio (Lucca) e Carrara (Massa Carrara), tra ieri sera e stamani: migliaia i commenti postati. A renderlo noto i rispettivi Comuni. Per quanto riguardo il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, l’amministrazione parla di oltre 7.000 "notifiche in meno di un’ora, nei quali si inneggia alla libertà di scelta sul vaccino, sottolineando una non meglio precisata violazione del diritto al consenso alle terapie tramite il ricatto per quello che viene definito ‘nazismo sanitario’", e poi "immagini di bimbi dietro le sbarre della segregazione sanitaria, svastiche e quant’altro". "Non so se quanto accaduto dipenda dai post che faccio, ovviamente a favore dei vaccini, del fatto che mi sono vaccinato lunedì scorso, o anche dai ruoli che rivesto" nella sanità Toscana, il commento Del Ghingaro che rinnova l’appello a vaccinarsi. Anche il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale rilancia l’invito a vaccinarsi, dopo aver subito un attacco di oltre 3.000 commenti con "immagini, video e affermazioni fuorvianti in merito ai vaccini e alla pandemia. Purtroppo – spiega il Comune – non è la prima volta": "A fine marzo, il post in cui si dava notizia dell’inaugurazione del centro di vaccinazione a CarraraFiere era già stato bersagliato dai no vax". "So che hackeraggi di questo tipo sono diffusi e hanno colpito altri sindaci, politici e testate giornalistiche – afferma De Pasquale -: si tratta di un fenomeno grave, che rappresenta un vero e proprio attacco alla democrazia e alla libertà di espressione" (ANSA).