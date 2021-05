(ANSA) – ROMA, 27 MAG – "Stiamo lavorando, anche in vista di Next Generation Eu, per fare sistema tra le 5 Regioni del centro Italia. A me piace chiamarle ‘l’Italia tra i 2 mari’: E’ quella parte di paese che rappresenta il 22% della popolazione, il 23,5% del Pil nazionale e che non si è mai pensata insieme". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione della nuova fermata del Frecciarossa a Orte. "L’8 giugno ci incontreremo come presidenti delle 5 Regioni per iniziare a discutere di questo grande progetto dell’Italia fra i 2 mari che potrà incontrare progetti già in essere nelle grandi aziende dello Stato, tra cui sicuramente Trenitalia e Gruppo FS. Così come anche altre grandi aziende saranno chiamate a interloquire per un progetto che parla di crescita e di sviluppo". (ANSA).