(ANSA) – ANCONA, 09 GIU – Ricoveri in diminuzione (-8; 90) e nessun decesso correlato al Covid-19 nelle Marche nell’ultima giornata (resta 3.024 il bilancio delle vittime). Lo comunica il Servizi Sanità della Regione. Buone notizie sul fronte delle Terapie intensive dove i degenti scendono a 11 (-4) e Semintensive (28; -3); un paziente in meno nei reparti non intensivi (51). Intanto gli ospiti di strutture territoriali scendono a 65 (-5) e i pronto soccorso sono ora Covid free (zero assistiti). Sono 14 le persone dimesse in 24ore. In diminuzione il numero dei positivi in isolamento domiciliare (3.035; -111) e delle quarantene per contatto con contagiati (-213). Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) scende a 3.125 (-111) mentre i guariti/dimessi sono ora 97.106 (+201). (ANSA).