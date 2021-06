(ANSA) – ROMA, 14 GIU – "Mancini ha cambiato la mentalità di questa Nazionale, ci fa stare bene, non ci mette pressione e ci raccomanda sempre di divertirci con le nostre qualità. Ha creato una famiglia e il merito è soprattutto suo". Lo ha detto Francesco Acerbi, dal ritiro azzurro di Coverciano. "La qualità maggiore dell’Italia è il gruppo, che è fantastico, unito, coeso. E a questo aggiungo la grande voglia da parte di tutti di fare qualcosa di straordinario – ha proseguito il difensore della Lazio -. Non trovo punti deboli in questa squadra, anche se si può sempre migliorare, nel gestire la partita, nei dettagli. Vedremo la reazione quando affronteremo avversari di grande livello. In un torneo come l’Europeo bisogna essere perfetti". (ANSA).