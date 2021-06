(ANSA) – TRIESTE, 17 GIU – Fabio Samani è stato nominato nuovo Direttore del Servizio Sociosanitario dell’Asugi. L’incarico con decorrenza dal 1° luglio 2021 avrà una durata di cinque anni. Lo ha comunicato oggi la stessa azienda in una nota. Oltre agli incarichi di docenza all’Università di Trieste e alla lunga carriera nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Samani ha dato il suo contributo all’ideazione e all’istituzione del Centro regionale di formazione per l’area delle Cure Primarie della Regione Friuli Venezia Giulia (Ceformed), che ha anche presieduto e diretto. Asugi ha inoltre assunto a tempo pieno un dirigente ingegnere e disposto la proroga di alcuni rapporti a tempo determinato di varie figure, che erano stati precedentemente instaurati per varie esigenze. Infine, l’azienda ha ricevuto la donazione da parte dell’Associazione Amici del Cuore per il Progresso della Cardiologia di una quarantina di televisori, i quali saranno collocati nelle stanze di degenza per offrire conforto ai pazienti cronici ricoverati che, in questo periodo di restrizioni a causa della pandemia, non possono ricevere le visite dei loro cari. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.621 tamponi molecolari sono stati rilevati 21 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,58%. Sono inoltre 1.882 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,11%). Nella giornata odierna è stato registrato un decesso a cui se ne associa uno pregresso, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 1 e quelli in altri reparti risultano essere 7. (ANSA).