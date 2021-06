(ANSA) – ROMA, 21 GIU – "Parleremo del piano di ripresa, di un coordinamento ancora migliore per quello che riguarda le modalità di viaggi dalla Gran Bretagna. Parleremo della dimensione esterna della migrazione, della situazione in particolari Paesi di provenienza, come Tunisia e Libia. Ringrazio l’Italia che ha avviato molte iniziative per una soluzione politica in Libia. L’Italia ha investito molte forze" nel dossier libico. Lo dice la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa con il premier Mario Draghi. (ANSA).