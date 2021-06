(ANSA) – VENEZIA, 23 GIU – Con oggi finisce l’appuntamento quotidiano del Presidente del Veneto Luca Zaia per illustrare in conferenza stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera le novità su Covid e vaccini. Lo annuncia lo stesso Zaia congedandosi dopo 283 dirette. "Noi torneremo, non escludo a breve tempo – spiega – ma a random, non con questa costanza". Parlando delle dirette fatte fino ad oggi, Zaia ha voluto ringraziare per primi i giornalisti: "ci siete stati voi, un grande ponte per raggiungere i cittadini". "Avete avuto – ha detto – un ruolo di accompagnamento essenziale. Catoni e Censori e anche elemento essenziale". "Avete fatto un grande lavoro – conclude – anche quando mi avete rotto le palle". (ANSA).