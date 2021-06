(ANSA) – ROMA, 28 GIU – Cibo tipico pugliese, gli ulivi secolari immortalati nelle fotografie di Alejandro Chaskielberg, la musica della tradizione: il tutto nella cornice delle mura medioevali della città vecchia affacciata sul mare. Così il capoluogo pugliese ha accolto le delegazioni estere del G20 arrivate oggi a Bari dove alloggeranno in vista del vertice in programma domani a Matera. Dal Primitivo di Manduria al pane di Altamura dop più grande al mondo, il percorso enogastronomico di degustazioni di piatti e vini locali è stato organizzato per i delegati del G20 da Coldiretti Puglia con Assoenologi, il Comune di Bari e l’assessorato regionale all’Agricoltura. Sulla muraglia della città vecchia il ‘living show’ del gusto si è aperto con la filatura delle mozzarelle in diretta, la pecora cucinata nel tradizionale pentola detta ‘rizzola’, e gli assaggi di salumi della norcineria pugliese. Protagonisti anche i formaggi con il pane e la focaccia di Laterza, la pasta con il pomodoro fresco e la ricotta marzotica, e i tipici panzerotti della tradizione barese preparati dai cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica. Infine, immancabile, una degustazione di olio extravergine di oliva. (ANSA).