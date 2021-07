(ANSA) – ROMA, 05 LUG – Nel testa a testa del match di domani a Wembley, gli analisti Snai danno il successo azzurro a 1,75, contro il 2,05 degli spagnoli. Quanto alle quote relative ai tempi regolamentari, il segno ‘1’ dell’Italia si gioca a 2,45, il ‘2’ a 3,10, la ‘X’ che porterebbe ai supplementari vale 3,20. Criticato dopo la partita contro il Belgio, Immobile va a caccia di rivincite. È lui, per Snai, il marcatore più probabile della sfida, a 3,00. Lo segue da vicino Morata, a 3,25. E se fosse proprio il centravanti della Lazio a sbloccare il match? In questo caso, la quota è 6,00. E’ azzurro anche il maggiore candidato alla palma di ‘man of the match’. Si tratta di Insigne, a 7,00. Anche in questo caso, Morata è ai vertici, a 7,50, seguito da Chiesa (8,50) e Ferran Torres (9,00). Molto meno equilibrata l’altra semifinale: Inghilterra-Danimarca, in programma mercoledì sera a Wembley. La prima finale europea nella storia del calcio inglese vale appena 1,33, con i danesi a 3,25. Quanto all’1X2 sui tempi regolamentari, il successo dell’Inghilterra è a 1,70, il pari vale 3,60, il colpo danese si gioca a 5,50. L’Inghilterra è anche la favorita fra le quattro superstiti per il successo finale, dato a 2,60. L’Italia, però, ha superato la Spagna e oggi si gioca a 3,00, mentre le Furie Rosse valgono 3,75. Cammino duro per la Danimarca, a 10. (ANSA).