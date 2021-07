(ANSA) – ROMA, 11 LUG – L’edizione n.32 del Giro d’Italia Donne si è conclusa a Cormòns e la maglia rosa è andata a Anna van der Breggen (TEAM SD WORX). Alle spalle della 31enne olandese, nella classifica generale, le compagne di squadra Ashleigh Moolman-Pasio a 1’43" e Demi Vollering a 3’25". Per l’iridata 2021 è poker indiscusso: la sua vittoria in questa edizione si somma a quelle del 2015, 2017 e 2020. Il Team SD WORX vince così la classifica come miglior Squadra, dimostrandosi la più competitiva: oltre al podio della generale firma anche la doppia tripletta sui podi di tappa a Prato Nevoso (2/a) e a Monte Matajur (9/a). In classifica generale da segnalare la sesta posizione di Marta Cavalli, miglior italiana nonché MAGLIA AZZURRA/GSG della classifica generale individuale a tempi e l’ottava posizione di Tatiana Guderzo. La tappa di oggi, 113 km da Capriva del Friuli a Cormons, è stata vinta dalla statunitense della DSM Coryn Rivera, che ha battuto in volata la britannica Elizabeth Deignan. Terza e quarta a 3" la svizzera Elise Chabbey e proprio Van der Breggen. A 23" il resto del gruppo battuto allo sprint dalla danese Emma Norsgaard. (ANSA).