(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Il tempio della Formula 1 a Monza spalanca le porte al sogno di diventare un pilota di rally. Dal 26 al 30 luglio l’autodromo brianzolo accenderà per la prima volta in assoluto i motori con il Rally Italia Talent che porterà in pista non solo giovanissimi appassionati ma anche piloti disabili che potranno sfidarsi alla pari con tutti gli altri. Un bellissimo sogno che si avvera per i quasi 1.000 iscritti alla selezione della Regione Lombardia per la prima volta in otto edizioni del Grande Fratello dei motori, patrocinato da ACI e FIA e che vede ancora Suzuki come auto ufficiale con a disposizione le Swift Sport Hybrid gommate Toyo. Il tutto grazie al supporto fondamentale di Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia, di Marco Ferrari, Direttore Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali di ACI, di Marco Rogano, Direttore Generale di Aci Sport, di Alessandra Zinno, Direttore dell’Autodromo Nazionale di Monza e di Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia. "Per i ragazzi – sottolinea Sticchi Damiani – sarà una bella emozione vivere questa esperienza nel tempio della velocità. Un’occasione che ricorderanno per sempre e, chissà, alcuni ritorneranno da piloti di rally o di velocità su pista. Per chi non c”è mai stato entrare in un tempio così sarà indimenticabile. Poi quest’anno festeggeremo 100 anni di età dell’autodromo. E’ il più antico del mondo, sarà una bellissima occasione per questi ragazzi per conoscere il fascino dei rally". "Grazie a Aci Rally Italia Talent i concessionari Suzuki di tutta Italia potranno mettersi alla prova guidando Swift Sport Hybrid, valutati da campioni italiani, europei e mondiali di Rally – aggiunge Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia – Swift Sport Hybrid, scelta da Aci per dare grinta al Talent più divertente che c’è, sarà protagonista nel prestigioso circuito di Monza che ospiterà oltre 900 appassionati, oltre ai Concessionari Suzuki, permettendo loro di saggiare le doti dinamiche da auto sportiva ibrida, rispettosa dell’ambiente, in totale sicurezza, divertendosi". Le iscrizioni per le prossime Selezioni regionali sono ancora aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).