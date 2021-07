(ANSA) – MILANO, 26 LUG – Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico, con Tokyo (+1,04%) unica piazza positiva e Shanghai (-2,8%) in forte calo insieme a Hong Kong (-3,52%), ancora in fase di contrattazioni. Sui mercati cinesi sono scattate le vendite sui timori degli investitori di una stretta del Governo di Pechino sulle società che negli ultimi anni hanno registrato la crescita maggiore, a partire dal settore dell’istruzione privata. E’ il caso di New Oriental Education & Technology Group, che cede il 40% a Hong Kong insieme a Koolearn Technology Holding, in calo del 35% circa. Segno meno anche per Taiwan (-0,96%), Seul (-0,91%) e Mumbai (-0,05%), ancora in fase di contrattazioni insieme a Singapore (-0,68%). Invariata Sidney. Positivi i futures sull’Europa e su Wall Street a due giorni dalla decisione della Fed sui tassi e sulla politica monetaria negli Usa. In linea con le stime la fiducia dei manager del settore manifatturiero in Giappone. Attesa per oggi la fiducia economica in Germania, mentre dagli Usa sono in arrivo l’indice manifatturiero della Fed di Dallas e l’indice Pmi dei servizi, oltre alla trimestrale di Tesla. In calo il greggio (Wti -1,222% a 71,19 dollari), bene invece i metalli, a partire dal nichel (+2,38% a 19.372 dollari la tonnellata). Stabile il dollaro sull’euro e sulla sterlina, in rialzo invece sullo yen. (ANSA).