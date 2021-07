(ANSA) – TRIESTE, 30 LUG – La discoteca "Papi on the Beach" di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid – forse il maggiore in Friuli Venezia Giulia – in seguito a una festa svoltasi il 17 luglio, resterà chiusa per 75 giorni. Lo ha disposto il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, sospendendo la licenza. E’ il secondo provvedimento del genere: il primo, emesso dallo stesso Odorisio, aveva sospeso la licenza per 90 giorni, sempre per ragioni di sicurezza pubblica e sicurezza delle persone. Anche per questa ragione il Questore ha trasmesso al sindaco di Roveredo la proposta di revoca della licenza nei confronti della discoteca. (ANSA).