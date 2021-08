(ANSA) – MILANO, 18 AGO – Rimbalzano, dopo un ‘selloff’ di quattro giorni, le Borse in Asia. Il recupero dei listini è guidato dai titoli ciclici ma anche le azioni tecnologiche cinesi tornano ad essere comprate. La tregua arriva valutando l’impatto economico dalla diffusione della variante Delta in attesa anche del pubblicazione degli ultimi verbali della Federal Reserve. Ieri il presidente della Fed Jerome Powell ha sottolineato che la pandemia "sta ancora gettando un’ombra sull’economia" ma non ha discusso le prospettive per la politica monetaria o fatto un commento specifico sulla crescita e sui rischi del Covid. Tokyo ha guadagnato lo 0,6% e Seul lo 0,6%, ancora aperta Hong Kong che sale dello 0,6%, Shanghai dello 0,7%, lo Shenzhen dello 0,3%. (ANSA).