(ANSA) – SANT’ANNA DI STAZZEMA (LUCCA), 25 AGO – "A nome mio e di tutta la Toscana esprimo sentito cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Giovanni Berretti. Anche grazie al suo esempio, proseguirà il nostro impegno per la memoria e per rendere la Toscana sempre più libera e democratica". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani accoglie la notizia della morte di Giovanni Berretti, uno dei bambini superstiti dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Berretti, 82enne, aveva solo 5 anni quando il 12 agosto 1944 i nazifascisti accerchiarono il paese e trucidarono 560 civili, bambini e anziani compresi. "Perdiamo – dichiara l’assessore alla Cultura della Memoria Alessandra Nardini – un testimone prezioso di una delle pagine più orribili della nostra storia che ha dato sempre il suo contributo per dire a tutti noi che non dobbiamo dimenticare". (ANSA).