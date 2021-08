(ANSA) – MILANO, 26 AGO – La sostenibilità è di moda ma non è ammesso ‘barare’ sugli investimenti ESG. I dubbi su DWS Deutsche Asset & Wealth Management costano alla controllata di Deutsche Bank un crollo in Borsa del 13,76% a 35,9 euro (in seduta ha toccato -18%). Il gruppo della gestione patrimoniale è finito sotto la lente delle Authority negli Usa e in Germania, la Sec e la Bafin, riportano il Wall Street Journal e Bloomberg, accusato di aver "esagerato le credenziali ambientali o sociali di alcuni Prodotti di investimento con etichetta ESG". L’indagine è anche una battuta d’arresto per il CEO di DWS Asoka Woehrmann che ha fatto della sostenibilità un suo punto di forza. "Siamo fortemente interessati al cambiamento necessario nel mondo economia per garantire prosperità e sostenibilità per il nostro futuro generazioni" aveva detto ad aprile. "È nostra dichiarata ambizione aiutare a guidare questo cambiamento". L’industria europea della gestione patrimoniale ha già dovuto rimuovere l’etichetta ESG da un patrimonio stimato di 2 trilioni di dollari, ricorda Bloomberg, tra il 2018 e il 2020, introducendo normative più severe. Il regolamento europeo sulla finanza sostenibile, entrato in vigore a marzo, richiede ai gestori patrimoniali di documentare gli annunci di investimenti sostenibili nei loro portafogli. (ANSA).