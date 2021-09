(ANSA) – ROMA, 10 SET – L’invito del Papa alla Spagna e alla Catalogna a dialogare, come detto dal Pontefice di recente in una intervista alla radio spagnola Cope, "si sposa perfettamente con quello che il governo della Catalogna ha sempre ripetuto negli ultimi anni: la via è quella del dialogo, di trovare una via consensuale politica e non giudiziaria. Quindi, quando il Santo Padre invita a trovare una soluzione tra le parti attraverso il dialogo ci trova chiaramente concordi con le sue parole". Lo ha detto il Delegato del Governo della Catalogna in Italia, Luca Bellizzi, parlando con l’ANSA a margine di un evento a Roma in vista della Festa della Catalogna che si celebra domani 11 settembre. Quanto ad un possibile viaggio di Papa Francesco in Catalogna, "noi ci speriamo ancora – ha aggiunto Bellizzi – però vedremo. Come sa, i viaggi del Santo Padre fino all’ultimo sono appesi ad un filo. Per noi come Governo, e per tutto la Catalogna, sarebbe un piacere avere il Santo Padre per un momento cosi importante: i 500 anni, nel 2022, dell’arrivo di Sant’Ignazio a Manresa e da lì tutto quello che poi ha comportato il movimento gesuita". (ANSA).