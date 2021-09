(ANSA) – PADOVA, 13 SET – Un flashmob a Padova, davanti al Liceo Cornaro, al Liceo Fermi e al Tito Livio, è stato messo in atto stamani dalla Rete degli Studenti medi del Veneto, in occasione della riapertura delle scuole. "In questi due anni – ha detto Irene Bresciani, della Rete padovana – non è stato profuso praticamente nessun impegno per costruire una scuola e soprattutto una società diversa. Il mondo che ci è stato consegnato si sta distruggendo sotto ai nostri occhi, da una sanità debole a un’istruzione immobile, da un sistema di produzione che distrugge l’ambiente ad un mondo del lavoro precario e insicuro. Vogliamo quindi inaugurare l’inizio di questo nuovo anno chiarendo con fermezza quali sono le nostre aspettative e soprattutto le nostre rivendicazioni. Forse ci si aspetta che gli studenti vogliano ritornare alla normalità ante-pandemia, ma questi anni in didattica a distanza hanno aperto nuove discussioni su aspetti del nostro sistema scolastico che consideriamo retrogradi e ora più che mai da rivoluzionare". Tra gli slogan degli striscioni "Il futuro è nostro, ripartiamo da Zero!"; così altri manifesti appesi per le strade della città e tenuti in mano davanti alle entrate delle scuole: "Non sei stanco parlino sempre di giovani e mai con noi giovani?". (ANSA).