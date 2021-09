(ANSA) – NAPOLI, 13 SET – Sviluppare la digitalizzazione dei processi produttivi nel settore tabacchicolo, riducendo l’impatto ambientale delle coltivazioni. È l’obiettivo del progetto innovativo ”A Greener Tomorrow Digital Project” presentato a Napoli nell’ambito di ”A Greener Tomorrow: innovazione e sostenibilità per una tabacchicoltura più verde”, promosso da British American Tobacco-Bat Italia in collaborazione con la startup JustOneEarth, Italtab e Competere.eu. ”Per Bat il ‘futuro migliore’ è più verde, più consapevole, equo e innovativo – spiega Roberta Palazzetti, presidente e ad di Bat Italia e area director per il Sud Europa – In questa strategia si inserisce il nostro impegno per un’agricoltura più sostenibile, basata su occupazione di qualità, tutela dell’ambiente e innovazione”. ”Il progetto è un esempio di come le nuove tecnologie e la digitalizzazione possano giocare un ruolo chiave per favorire la transizione green di questa così come di altre filiere del settore primario” evidenzia il sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Gian Marco Centinaio, intervenuto da remoto. ”Si tratta – spiega invece l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo – di un’iniziativa con cui la tabacchicoltura campana si candida ad essere un modello di riferimento per tutta l’agricoltura italiana”. (ANSA)