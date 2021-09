(ANSA) – TRIESTE, 16 SET – Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione della Questura di Pordenone, che sta eseguendo, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, 9 misure cautelari e perquisizioni nei confronti di 21 indagati in stato di libertà, attivi nello smercio all’ingrosso e al dettaglio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, destinate alle "piazze" di spaccio delle province del Nord-Est. Le operazioni sono condotte dalla Squadra Mobile di Pordenone, in collaborazione con le Squadre Mobili di altre province e l’ausilio di unità cinofile. Due persone sono finite in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 hanno obblighi di dimora. (ANSA).