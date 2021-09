(ANSA) – GENOVA, 26 SET – Centro-Levante della Liguria in allerta arancione da stamani alle 6. Forti precipitazioni e una tempesta di fulmini hanno colpito soprattutto l’area centrale della regione. Nell’ultima ora le precipitazioni hanno colpito in modo particolare le alture di Genova (15,6 mm in 5 minuti) e ora si stanno spostando sul settore costiero del Levante ligure. Al momento non sono segnalate criticità. Il capoluogo è stato interessato da un’importante tempesta di fulmini: uno di questi è caduto su un albero innescando un incendio. Anas ha chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, una galleria sull’Aurelia ad Arenzano proprio per le forti piogge. L’allerta arancione permarrà fino alle 15. (ANSA).