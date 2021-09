(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 26 SET – Al Carnevale di Viareggio è stata fermata la sfilata dei carri allegorici a causa del vento e della pioggia battente. Il corso aveva effettuato metà del tragitto previsto in questa edizione che, a causa del Covid, è stata spostata a settembre. Fermati anche la musica e i movimenti sui carri, mentre gli spettatori hanno abbandonato le tribune. Non avevano sfilato le mascherate di gruppo e le maschere isolate. Temporali erano stati previsti per la giornata di oggi in tutta la Toscana. (ANSA).