(ANSA) – TREVISO, 29 SET – Una scossa di terremoto di 3.6 di magnitudo si è verificata oggi pomeriggio in Veneto, facendo tremare la zona di Valdobbiadene (Treviso). Il sisma, localizzato dall’Ingv a 5 km a nord est della cittadina del prosecco, e a 11 km di profondità, è stato avvertito distintamente anche nei paesi vicini, come Segusino e Miane. Non si segnalano danni al momento. Un po’ di spavento tra gli abitanti. Diverse persone hanno telefonato al centralino dei vigili del fuoco per segnalare di aver sentito la scossa e chiedere informazioni sulle conseguenze. L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 11 km di profondità. Un sisma di intensità analoga, 3.7, era stato avvertito già ieri notte nella stessa zona, seguito da altre scosse di minor entità, comprese tra 2.4 e 3.3 gradi della scala Richter. (ANSA).