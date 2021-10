(ANSA) – ROMA, 04 OTT – "Questo appello offre un impulso inedito alla CopP26, incoraggiando i governi ad un approccio ambizioso in vista di Glasgow". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo in Vaticano all’incontro ‘Fede e scienza: Verso Cop 26’ ricevendo da Papa Francesco l’appello dei leader religiosi rivolto ai partecipanti della conferenza che si svolgerà in Scozia. "I leader religiosi hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nel favorire l’assunzione di responsabilità da parte di ogni cittadino del mondo – ha sottolineato – E mai come in questo momento, su temi come la sfida ambientale, il vostro contributo è cruciale". (ANSA).